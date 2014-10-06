Инфляция в Украине ускорилась до 17,5%

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против сентября 2013 года) инфляция ускорилась до 17,5% с 14,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в сентябре ускорилась до 16,2% с 12,9%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, в сентябре против августа больше всего подорожали яйца – на 13,5% (против сентября 2013 года – на 21%), обувь – на 8,8% (5,3%) одежда – на 7,4% (4%), фрукты – на 5,2% (53,9%), канализация – на 5,3% (68,8%), топлива и масла – на 4,8% (56%), мясо – на 3,8% (19,1%), хлеб – на 3,6% (18,6%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на железнодорожный транспорт – на 1,7% (к сентябрю 2013 – рост на 20%), овощи – на 0,3% (рост на 16,2%).

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8% с 0,4%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.