Страховой группе «ТАС» за нарушения приостановили несколько лицензий

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг со 2 октября приостановила действие нескольких лицензий страховой группы «ТАС» за нарушение законодательства в сфере финансовых услуг, сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, временно приостановлены лицензии компании на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, добровольного страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного), добровольного медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья).

"Нацкомфинуслуг требует от компании выполнения своих обязательств по заключенным договорам с потребителями финансовых услуг по видам финансовых услуг, на право осуществления которых они выданы, а также прекратить нарушения, послужившие основанием для временного приостановления действия лицензии", - указано в сообщении.

Справка УНИАН. Страховая группа «ТАС» работает на рынке Украины с 1998 года. Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, Национального клуба страховых выплат Украины, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Бюро кредитных историй.

Основным владельцем компании является Сергей Тигипко через компанию «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» (Кипр, 99,7222% акций).