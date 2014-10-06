С начала года украинцы забрали из банков 110 млрд гривень депозитов

Отток депозитов из украинских банков с начала текущего года составил 110 млрд грн.

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе круглого стола.

«На сегодня отток депозитов в системе - 110 млрд грн», - сказала она.

Глава НБУ подчеркнула, что банки, испытывающие отток депозитов, могут рассчитывать на поддержку Нацбанка.

По словам Гонтаревой, просматривается четкая зависимость между оттоком депозитов и падением курса гривни.

«Национальный банк потому и ввел на сегодня те ограничения, которые не нравятся никому, ввел административные меры исключительно с желанием стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Не потому, что это хорошо или плохо, а потому, что это путь к стабилизации», - пояснила она.

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Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках в августе 2014 года в национальной валюте вырос на 0,7% и составил 380,7 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 3,3% и составил 22 млрд долл.

С начала года, за январь-август, общий объем депозитов в украинских банках снизился на 9,9% в гривне и на 28,6% в иностранной валюте.

Средние ставки по депозитам в августе по сравнению с июлем снизилась в национальной валюте до 10,66% с 11,68%, в иностранной валюте – до 6,18% с 6,51%.