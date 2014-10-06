Нацбанк сообщил даты продажи новых партий доллара
Национальный банк Украины проведет 9 и 10 октября интервенции по продаже иностранной валюты за гривни на 300 млн долл.
Об этом сообщил регулятор в письме коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.
«Национальный банк Украины доводит до вашего сведения о проведении интервенций по единому курсу по продаже иностранной валюты за гривни:
9 октября - для поддержки касс банков, до 100 млн долл. США;
10 октября - для удовлетворения потребностей клиентов банков, до 200 млн долл. США», - говорится в письме.
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Как сообщал УНИАН, в сентябре регулятор возобновил практику проведения валютных аукционов впервые с 2010 года. Аукционы проходят по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.
Напомним, что руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл.