Глава НБУ предлагает начать стабилизацию гривни с реформирования «Нафтогаза»

«Если сегодня остановится экономика, и вы пойдете к Нацбанку с требованием стабилизировать ситуацию, то я хочу, чтобы каждый в нашей стране понял - это просто нонсенс», - сказала Гонтарева в ходе круглого стола в Киеве. Она подчеркнула, что надо четко понимать, кто и за что отвечает в стране.

«Мы, как Национальный банк, продаем валюту, драгоценную валюту, НАК «Нафтогаз». Проблема НАК «Нафтогаз» возникла не сегодня. Это накопленные дисбалансы за 23 года нашей жизни. Если Национальный банк пытается решить вопросы курсообразования, то наш крупнейший импортер – это НАК «Нафтогаз». Поэтому давайте начнем с глобальных экономических причин наши реформы. Я полностью поддерживаю, что мы должны начать реформирование с того же НАК «Нафтогаз», - добавила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в течение последней недели августа дважды обновлял исторический минимум официального курса гривни к доллару США, в том числе 22 августа установил курс на уровне 13,365434 грн/долл.

По мнению ряда экспертов, давление на валютный рынок может оказывать докапитализация НАК «Нафтогаз Украины» правительством на 42 млрд грн, проведанная в августе этого года, и покупка валюты на рынке за эти средства для расчетов за газ.

Напомним, ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк неоднократно подчеркивали важность проведения реформирования энергетического сектора страны.