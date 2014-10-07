США сняли санкции c турецкой "дочки" Сбербанка России

Министерство финансов США вывело турецкий DenizBank (входит в группу Сбербанка России) из-под действия санкций, вызванных кризисом в Украине, сообщает Прайм.

Согласно уведомлению, распространенному профильным подразделением Минфина - управлением по контролю над иностранными активами, в отношении DenizBank и других структур, принадлежащих ему наполовину или более, приостанавливается действие президентского санкционного указа от 20 марта.

Решение оформлено в виде "генеральной лицензии номер 3". При этом действие лицензии не распространяется на сделки с другими организациями и лицами, находящимися под действием американских санкций.

В сентябре 2012 года Сбербанк России приобрел 99,85% акций банка DenizBank, который теперь входит в группу Сбербанка.

Читайте такжеВ «Сбербанке России» говорят, что не возили денег боевикам в Алчевск

Как сообщал УНИАН, с марта 2014 года в отношении России было введено несколько пакетов санкций, сначала точечных, направленных против отдельных лиц, а затем и более широких, затрагивающих целые секторы экономики.

Под санкции ЕС и США попали российские госбанки - Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ.

12 сентября Евросоюзом был введен новый пакет санкций против РФ, куда вошли три топливно-энергетические компаний России - "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг. Также были приняты ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка.