В России банки заставят работать через Национальную систему платежных карт

Законопроект, который обязывает банки, выпускающие карты Visa и MasterCard, работать через создаваемую Национальную систему платежных карт (НСПК), внесен в Госдуму, пишет во вторник газета "Ведомости".

Авторами документа выступили депутаты-единороссы Руслан Тихонов и Марина Мукабенова.

"НСПК будет операционным и платежно-клиринговым центром, банки и международные платежные системы (МПС) должны взаимодействовать только с НСПК - нам необходимо понимать, какие процессы происходят на территории России. В некоторых странах Visa и MasterCard уже работают по такой схеме, например в Турции", - объяснила Мукабенова.

Кроме того, законопроект дает Visa и MasterCard отсрочку до 31 марта по внесению в ЦБ страхового депозита - 25% от среднедневного оборота за предыдущий квартал, обязательного для платежных систем, "не являющихся системно значимыми".

Сейчас закон об НПС обязывает системы формировать депозиты с 31 октября. Эти взносы по задумке законодателей должны стать залогом бесперебойной работы МПС в России. Системы просто не успеют переключить внутрироссийские транзакции на местного партнера, объяснял необходимость отсрочки директор департамента карточного бизнеса крупного банка.

Вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банковскими картами встал после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции США против банка "Россия", а также владельцев СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков.

В связи с этим власти России поставили задачу организовать межхостовые соединения между всеми банками страны, благодаря чему все выпущенные в России карты будут приниматься во всех банкоматах и POS-терминалах внутри страны. Кроме того, в настоящий момент в стране создается национальная система платежных карт. Ее оператором будет новое ОАО, контролировать которое будет ЦБ РФ.