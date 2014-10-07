Гривня открыла межбанк на отметке 13,15 за доллар

Во вторник, 7 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 12,9633/13,1500 грн/долл. против 12,9550/13,1500 грн/долл. на закрытии вчерашних торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4112/16,6492 грн/евро против 16,2790/16,5150 грн/евро на закрытии вчерашних торгов.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3261/0,3311 грн/рубль против 0,3253/0,3302 грн/рубль на закрытии вчерашних торгов.