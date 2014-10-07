У Путина хотят ввести налог на вывоз капитала

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает возможным введение ограничений на вывоз капитала из России или введение налога на вывоз капитала, сообщает Прайм.

"Никто нам не мешает ввести ограничения на вывоз капитала, если мы увидим утечку капитала в нелегальных формах с уклонением от налогов, или последовать также примеру многих стран, которые ввели налог на вывоз капитала для того, чтобы создать необходимый барьер для перетока капиталов за рубеж, и таким образом обезопасить нашу финансовую систему от валютных спекуляций", - сказал Глазьев на Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития".

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По его словам, утечка капитала из России сегодня "зашкаливает за все мыслимые границы". Он отметил необходимость повышения эффективности банковского и валютного контроля и регулирования.

"Никто нам не мешает, кроме собственной некомпетентности, методами банковского контроля и надзора, валютного регулирования пресекать сомнительные операции, через которые уходят из страны в этом году более 80 млрд долларов", - подчеркнул Глазьев.