В Украине начнут бороться с конвертационными центрами

Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины, куда вошли в частности представители Нацбанка и Государственной фискальной службы Украины (ГФС), готовит пакет предложений по борьбе с конвертационными центрами. Об этом сообщили источники в ГФС, пишет РБК.

Отмечается, что предложения будут касаться повышения эффективности валютного контроля, детенизации рынка наличной валюты, совместной отработки банков, задействованных в работе крупных конвертационных центров.

Участники межведомственной группы заявляют, что благодаря налаженному в последнее время информационному обмену между фискалами и регулятором, одним из результатов совместной работы стало установление полной "карты взаимосвязей" между коммерческими банками и транзитно-конвертационными группами. "Ранее подобного горизонтального обмена и координации действий уполномоченных государственных органов не существовало", - отметили участники межведомственной группы.

В межведомственной рабочей группе добавили, что из-за отсутствия тесного взаимодействия между правоохранителями и регулятором, односторонние действия каждой из сторон зачастую имели ограниченный эффект. В результате, не только сформировался, но и структурировался рынок незаконных транзитно-конвертационных услуг, а также сложилась тесная координация действий между конвертационными центрами, банками и коммерческими предприятиями. Так, между ними наблюдается достаточно высокий уровень обмена информацией с целью согласования нелегального валютного курса, проверки надежности клиентов, оповещения об активности и мероприятиях правоохранительных органов.

Благодаря объединению усилий НБУ, ГФС, МВД и Финмониторинга, сегодня уже нельзя сказать, что государство выступает более слабой стороной в противостоянии с этими негативными явлениями", - отметил источник.