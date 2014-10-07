Гривня на межбанке укрепилась до 13,11 за доллар

Во вторник, 7 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились до 12,9500/13,1100 грн/долл. против 12,9633/13,1500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов повысились до 16,3600/16,5343 грн/евро против 16,4112/16,6492 грн/евро на открытии торгов.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к середине торгов повысились до 0,3247/0,3288 грн/рубль против 0,3261/0,3311 грн/рубль на открытии торгов.