Компании обяжут называть своих реальных владельцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (№ 5114).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению к 14 октября.

Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 209-2 "Нарушения требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица", согласно которым неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", или представлении ими государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 "Конечный выгодополучатель предприятия", согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах относительно преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Кроме того, в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма” определяется, в частности, что конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое, независимо от формального владения, может оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через другие лица, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых действий, которые дают возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или может оказывать влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

При этом физическим лицом - конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или больше процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Публичные деятели – национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели, деятели, которые выполняют значительные функции в международной организации, а также их связанные лица. Национальными публичными деятелями являются физические лица, которые выполняют публичные функции в Украине, а именно: президент Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета министров Украины, первый заместитель министра, заместитель министра, другие руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители; народные депутаты Украины; председатель и члены правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины; председатель и судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда Украины, председатели и судьи высших специализированных судов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета юстиции Украины; генеральный прокурор Украины и его заместители; председатель и члены Счетной палаты; чрезвычайные и полномочные послы; начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил, начальники Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-морских Сил; председатель Службы безопасности Украины и его заместители; председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители; члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; государственные служащие, должности которых отнесены к первой категории должностей; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов; руководители уставных органов политических партий.

Устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять ряд мероприятий, в частности, относительно публичных деятелей, факт принадлежности к которым клиента или лица, которое действует от его имени, субъект обнаруживает в соответствии с внутренними процедурами во время установления деловых отношений с клиентом и в процессе его обслуживания.

Также в Законе Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“, в частности, устанавливается, что в Едином государственном реестре содержатся такие сведения относительно юридического лица:

перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель – физическое лицо; наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;

информация о конечном выгодополучателе юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о структуре собственности учредителей – юридических лицах (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая дает возможность установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается: информация о структуре собственности учредителей – юридических лицах, которая дает возможность установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит такие данные об отмеченных физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Отмеченная информация не включается в регистрационную карточку для проведения государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

В Законе Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений” в статью 28 вносятся изменения, согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременении, которая содержится в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем представления заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Государственному реестру прав при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа к Государственному реестру прав определяется Кабинетом Министров Украины.

По заявлению владельца или другого правовладельца орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, которые получили сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Кроме того, законопроектом определяется, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данного закона, подают государственному регистратору данные о своем конечном выгодополучателе (выгодополучателях) на протяжении шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.