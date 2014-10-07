Базовая инфляция в Украине ускорилась до 14%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 2,7% с 1,2%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в сентябре 2014 года против сентября 2013 года базовая инфляция ускорилась до 14,1% с 11,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, против декабря 2013 года, базовая инфляция в сентябре ускорилась до 13,7% с 10,7%, зафиксированных месяцем ранее.

За январь-сентябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция ускорилась до 6,5% с 5,6%, зафиксированных в январе-августе.

Напомним, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, ускорилась до 2,9%, против сентября 2013 года - до 17,5%. С начала года, к декабрю 2013 года, инфляция в сентябре ускорилась до 16,2%.