Фонду гарантирования нужно 10 миллиардов для выплат вкладчикам ликвидируемых банков

Фонду гарантирования вкладов физических лиц необходимо не менее 10 млрд грн для выплаты возмещений вкладчикам ликвидируемых банков, сообщил министр финансов Александр Шлапак в ходе выступления в Верховной Раде.

Министр отметил, что необходимо искать источники наполнения Фонда гарантирования вкладов.

«На сегодня процедуру ликвидации проходят 13 банков, и до конца года таких банков будет больше. Но даже для этих 13 банков, чтобы выплатить по 200 тыс. грн, нужна сумма в 10 млрд грн. На счету фонда нет ничего. Если НБУ выдаст ссуду, которую он может выдать по закону, там будет 5 млрд грн», - сказал Шлапак.

Также он отметил, что вклады до 200 тыс. грн имеют 98% украинцев. «Мы говорим о самой бедной публике, которая сегодня не может получить свои вклады», - подчеркнул Шлапак.

Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 23 банка, включая «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

На основании этих решений НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в 22 банка, в том числе в отношении 11 банков осуществляется процедура ликвидации.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2014 год, позволяющие Кабинету министров осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа сверх ранее установленных объемов в обмен на векселя Фонда гарантирования вкладов физлиц для пополнения ресурсов фонда.

Одновременно с тем, парламент не поддержал изменения в законодательство, предусматривающие предоставление Фонду гарантирования вкладов физлиц права выдавать обычные векселя, на которые будут распространяться общие требования вексельного законодательства. Парламентарии решили вернуться к принятию решения по данному вопросу на следующем заседании 14 октября.