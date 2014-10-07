Рада провалила выделение Фонду гарантирования денег из бюджета

Верховная Рада не поддержала проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц» (№ 5049).

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время парламент решил вернуться к принятию решения по данному вопросу на следующем заседании - 14 октября.

За данный законопроект было несколько голосований, но ни при одном из них не было необходимых 226 голосов.

Законопроектом предусмотрено скорректировать нормы Закона "Об обращении векселей в Украине". Запланировано предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц право выдавать обычные векселя, на которые будут распространяться общие требования вексельного законодательства.

В пояснительной записке говорится, что на протяжении 2013-2014 годов банковская система столкнулась со значительными сложностями, связанными, в частности со снижением реального ВВП, падением промышленного производства, несбалансированностью государственных финансов, падением доходов населения. «На низком уровне также остается как спрос на кредиты, так и рентабельность банковского бизнеса. Как следствие, многие банки сегодня нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов, а некоторые из них признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации. Такая ситуация привела к увеличению финансовой нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, значительным затратам его средств, что обусловливает необходимость срочного поиска дополнительных финансовых ресурсов для формирования средств фонда», - говорится в записке.

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Как сообщал УНИАН, сегодня после нескольких нерезультативных попыток парламент принял Закон "О внесении изменения в ст. 23-1 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц) ".

Министр финансов Александр Шлапак и народные депутаты неоднократно отмечали, что эти два проекта взаимосвязаны, поэтому должны быть приняты оба. Поэтому ВР решила 14 октября еще раз вернуться к голосованию за законопроект № 5049.