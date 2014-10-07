Российский рубль после небольшого перерыва снова начал падать

Рубль во вторник днем возобновил снижение после краткой паузы, связанной с повсеместной фиксацией прибыли в "длинном" долларе.

Текущее восстановление валюты США на мировых рынках и перманентный внутренний спрос на нее вновь вывели бивалютную корзину к верхней границе плавающего коридора ЦБ, где регулятор проводит неограниченные интервенции, сообщает Reuters.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 15.15 мск находилась на уровне 44,62 рубля, что на 14 копеек выше закрытия понедельника, ранее был достигнут абсолютный максимум 44,64.

Таким образом, ЦБ мог в пятый раз с прошлой пятницы провести пятикопеечный сдвиг валютного коридора, до значений 34,65-44,65 рубля.

Регулятор продает на верхней границе плавающего коридора валюту в неограниченных объемах, но при этом сдвигает коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов.

"Судя по котировкам, коридор был сдвинут, к этому привело возобновление покупок валюты у Центробанка. Локальный спрос на валюту сейчас постоянен, однако вчера в русле мировых тенденций продавался доллар, и у нас также были его продажи после роста на отметку 40 рублей, но постепенно это всё выкупилось, и рынок опять пришел в ЦБ", - сказал Игорь Акиньшин из "Альфа-банка".

"Наши внутренние проблемы наложились на внешние тенденции - пока доллар США продолжают покупать против всех валют, пока развивающиеся валюты под давлением, позитивной динамики ждать не приходится", - считает он.

Читайте такжеЦены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня До конца года российским корпорациям и банкам необходимо заплатить $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

Из-за этого для многих участников рынка покупка валюты в ЦБ и другие операции с регулятором, такие как валютные свопы, а также предполагаемое введение Центробанком валютного РЕПО, выступают важнейшими источниками валютного фондирования с той или иной степенью доступности.

К 15.00 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,95 рубля, на 22 копейки выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени оценивался в 50,33, на 5 копеек выше пятничного закрытия.

Отрицательным для рубля фактором остаются цены на нефть. Североморская смесь Brent сейчас вблизи минимальных с июня 2012 года значений, текущие котировки - $92,29 за баррель,что на полдоллара ниже вчерашнего закрытия. Всего с начала года нефть марки Brent упала на 17 процентов.