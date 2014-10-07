Золотовалютные резервы НБУ выросли до $16,2 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 октября 2014 года составили 16,200 млрд долл., что на 1,71%, или на 272 млн долл., больше показателя на 1 сентября в 15,928 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 20,42%, или на 4,216 млрд долл.

На 1 октября резервы в иностранной валюте составили 14,630 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 1,11 млн долл., золото – 1,569 млрд долл.

Читайте такжеРоссия из-за санкций уже в этом году потеряет 15% золотовалютных резервов - FitchКак сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 142 млн долл., или на 0,9%, а с начала года резервы снизились на 4,488 млрд долл., или на 21,9% до 15,928 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.