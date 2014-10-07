Украина может ввести санкции против отдельных российских компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках введения ответных мер на торговые ограничения в отношении украинских товаров со стороны Российской Федерации рассматривает возможность введения точечных санкций в отношении российских компаний и товаров, не представляющих так называемый критический импорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Клубе Кабинета министров заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

«У нас есть все законодательные основания для введения санкций, – сказал он. - Согласно закону о внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития может вводить санкции в отношении отдельных компаний, таким образом полностью запрещая их экономическую деятельность на территории Украины или переходя на режим индивидуального лицензирования».

Качур напомнил, что министерство уже подготовило перечень товаров, импорт которых может попасть под действие режима санкций. «Именно с этой целью мы и обнародовали этот список. У нас есть собственный анализ - достаточно детальный по каждой компании, по каждой отрасли. Мы должны понимать, что среди этих компаний есть компании транснациональные», - сказал Качур.

В то же время он отметил, что потенциальная возможность введения санкций - это превентивная мера, и Минэкономразвития будет действовать максимально точечно.

Читайте такжеУкраина обнародовала список российских товаров, которые могут попасть под санкции«Мы очень внимательно анализировали ситуацию с привлечением иностранных специалистов. Мы должны четко понимать структуру импорта из РФ. Более 60% - это энергоносители или так называемый критический импорт, который нам очень сложно заменить в краткосрочном периоде. Поэтому введение санкций должно быть эффективным и точечным, чтобы добиться эффекта, а не навредить своим же компаниям, которые существуют на рынке, – отметил замминистра. - Потому что каждое такое действие может быть вредным для тех импортеров, которые работают в Украине и создают рабочие места».

Качур также обратил внимание, что Украина не имеет пока опыта введения секторальных или товарных санкций. «А список, который обнародован, он обнародован по кодам товаров и, соответственно, он предлагается к обсуждению. У нас нет оснований вводить санкции по товарам, мы можем санкции вводить в отношении компаний. В этой связи, возможно, потребуется еще один нормативный документ, который будет проведен через Кабмин», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на ограничения импорта украинской продукции на российском рынке предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак, минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других товаров. Общий перечень включает 94 позиции и является неокончательным, поскольку выносится на обсуждение общественности.