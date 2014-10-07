Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,11 за доллар

Во вторник, 7 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9800/13,1100 против 12,9500/13,1100 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,3581/16,5474 против 16,3600/16,5343 на 12:00.

Читайте такжеНацбанк ожидает укрепления гривни до 11,70 за доллар после стабилизации на ДонбассеПо отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3248/0,3288 против 0,3247/0,3288 на 12:00.