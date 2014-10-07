МВФ сохранил прогноз падения экономики Украины в 2014 году на уровне 6,5%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил озвученный в июле прогноз падения экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 6,5%.

Об этом говорится в обзоре основных тенденций развития мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном на сайте МВФ.

Фонд спрогнозировал восстановление экономики в 2015 году и ее рост на 1%.

Также МВФ прогнозирует уровень инфляции в 11,4% по итогам 2014 года и 14% по итогам 2015 года. Безработица в Украине, по его прогнозам, составит 10% по итогам 2014 года и 9,8% по итогам 2015года.

«Украинский кризис усугубляется, в том числе посредством падения промпроизводства и экспорта, – говорится в обзоре МВФ. – Деловая активность в Украине, вероятно, также будет падать в ответ на макроэкономические вызовы. В то же время Украина активно воплощает согласованную с МВФ программу экономических структурных реформ, которая позволит противостоять долгосрочной экономической слабости и макроэкономическим дисбалансам».

Ранее МВФ предположил, что если военные действия на востоке Украины продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, падение экономики Украины по итогам 2014 года составит 7,25%, а по итогам 2015 года – 4,25%.

Кроме того МВФ незначительно ухудшил общий прогноз развития мировой экономики по итогам 2014 года – до 3,3% с 3,4%. При этом в 2015 году мировая экономика, по мнению аналитиков Фонда, вырастет до 3,8%. Однако этот показатель также оказался меньше ранее озвученного на 0,2%.

Читайте такжеВБ прогнозирует рост экономики Украины только с лета 2015 годаКак сообщал УНИАН, МВФ является ключевым кредитором Украины. В апреле Фонд

одобрил программу сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования. Тогда же МВФ не исключил выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в конце 2014 или начале 2015 года.

Миссия МВФ приедет в Киев в ноябре и проведет объединенный обзор развития экономики страны, результаты которого будут затем представлены на заседании Совета директоров Фонда.

В Минэкономразвития оптимистически оценивают решение Фонда относительно выделения нашей стране третьего кредитного транша.