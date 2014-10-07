Нацбанк объясняет рост золотовалютных резервов в сентябре поступлением средств от МВФ

Национальный банк Украины объясняет рост золотовалютных резервов в сентябре поступлением средств от Международного валютного фонда по программе «стенд-бай».

«На увеличение объема международных резервов на протяжении сентября 2014 повлияло поступление средств по программе "стенд-бай" Международного валютного фонда, распределенных в пользу правительства Украины (978,42 миллиона долларов США) и Национального банка Украины (397,55 миллиона долларов США)», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, в сентябре Украина также осуществила платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 313,95 млн долл., в том числе в пользу МВФ на 193,12 млн долл.

Читайте такжеМВФ сохранил прогноз падения экономики Украины в 2014 году на уровне 6,5%Также в сентябре Нацбанк осуществлял на межбанковском валютном рынке продажу иностранной валюты для сглаживания курсовых колебаний на 833,74 млн долл., и покупку валюты для пополнения международных резервов на 98,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 октября 2014 года составили 16,200 млрд долл., что на 1,71%, или на 272 млн долл., больше показателя на 1 сентября в 15,928 млрд долл.