Moody's: российскому бизнесу угрожает кредитный кризис

Российские компании окажутся перед лицом кредитного кризиса, если Запад не ослабит санкции и не восстановит доступ к международным рынкам капитала, прогнозирует рейтинговое агентство Moody's, сообщает Прайм.

Выпуск долговых обязательств для российских компаний на мировых рынках капитала иссяк с июля. Тогда ЕС и США ужесточили санкционные меры против России на фоне крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, напоминает Financial Times.

Без доступа к этим рынкам российские компании будут не в состоянии осуществить рефинансирование одновременно с погашением долгов международным инвесторам.

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По мнению аналитиков, кризис может ударить в 2016 году и пострадают больше всего металлургия и рынок недвижимости.

"Большинство российских компаний имеют достаточную ликвидность, чтобы соблюсти в 2015 году все сроки погашения кредитов. Но при переходе в 2016 и 2017 годы у них могут возникнуть проблемы, если они не будут иметь доступа к международным рынкам долгового капитала", - заявил управляющий директор Moody's, ответственный за компании из развивающихся стран, Дэвид Стейплса.

По данным Центробанка РФ, российские банки и корпорации должны выплатить до конца 2015 года 134 млрд долларов. Только в декабре погашению подлежит колоссальная сумма в 32 млрд долларов. Этот заем, пишет издание, был вызван необходимостью финансирования сделки по приобретению "Роснефтью" компании ТНК-BP в марте прошлого года.

Аналитики предупреждают, что всплеск погашений внешних долгов будет способствовать росту оттока капитала из страны, который в первые шесть месяцев этого года достиг 74 млрд долларов.

Эксперты агентства предполагают, что от отсутствия доступа к мировому рынку капитала больше всего будут страдать небольшие частные компании, в отличие от попавших под санкции "Роснефти" и "Газпрома", которым правительство обещало оказать господдержку.