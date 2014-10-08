Российский рубль вновь опустился до рекордно низкого уровня

Курс доллара вновь превысил 40 рублей на торгах Московской биржи, поднявшись до отметки 40,0025 рубля.

Позже, по состоянию на 10:15 мск среды курс доллара к рублю на Московской бирже опустился до отметки 39,97 рубля. Курс евро уменьшился к рублю на 4 копейки до 50,5 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 1 копейку и достигла уровня 44,7 рубля, сообщает ТАСС.

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Банк России 7 октября сдвинул на 5 копеек вверх границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов регулятора.

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 35,65-44,65 рубля.

Индекс ММВБ (MICEX) на открытии торгов на Московской бирже в среду снизился на 0,7% до 1394,1 пункта.