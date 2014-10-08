Fitch снизило рейтинг Киева до преддефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг столицы Украины - города Киева до уровня "СС" с уровня "ССС" и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне "С" с негативным прогнозом. Как отмечается в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте, также снижены рейтинги ценных бумаг Киева на 550 млн долл. и 4,5 млрд грн до уровня "СС" и до уровня "ВВ (ukr)" соответственно.

«Fitch планировало обнародовать рейтинги Киева не раньше 10 октября, однако объявленные администрацией города планы по реструктуризации задолженности, включая выплаты по внутренним долговым бумагам, обусловили наши предположения об ухудшении кредитоспособности города, – говорится в сообщении. – Мы считаем риски рефинансирования очень высокими. К тому же, значительное влияние на экономику города оказывает общеэкономическая ситуация в стране и слабость внутреннего рынка капитала».

По мнению аналитиков Fitch, вклад Киева в ВВП Украины составляет порядка 18%. В этой связи город во многом зависит от экономической политики правительства Украины и результатов предстоящих парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

«Тяжелая экономическая и политическая ситуация в стране наверняка усугубит риск конца 2014 года – начала 2015 года», - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-". В сентябре Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины.