Гривня продолжает держаться на уровне 13,11 за доллар

В среду, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне 12,9600/13,1100 грн/долл. против 12,9800/13,1100 грн/долл. на закрытии вчерашних торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии повысились до 16,3801/16,5671 грн/евро против 16,3581/16,5474 грн/евро на закрытии торгов 7 октября.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов повысились до 0,3239/0,3278 грн/рубль против 0,3248/0,3288 грн/рубль на закрытии торгов 7 октября.