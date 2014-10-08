Россия надеется, что Китай поможет ей деньгами для нефтяников

Правительство РФ ведет работу по привлечению средств с финансовыми институтами стран, которые не присоединились к санкциям против РФ и ее компаний и рассчитывает, что они помогут финансированию инвестпрограмм нефтяных компаний, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Мы ведем активную работу с финансовыми институтами стран, которые не поддались искушению введения санкций, прежде всего это Китайская Народная Республика, ряд других стран. Рассчитываем, что в совокупности с нашими ресурсами это позволит нам в полной мере обеспечить финансирование инвестпрограмм нефтяных компаний", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о мерах поддержки для нефтегазовых компаний РФ, которые оказались в санкционных списках Запада.

Кроме того, по словам Дворковича, ведется работа с российскими банками. "Чтобы российские банки могли в максимальном объеме удовлетворять потребности наших крупных компаний, и им частично решают проблему финансирования инвестпрограмм", — сказал он.

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ЕС и США с 1 августа запретили поставки оборудования для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. В сентябре санкции были ужесточены: теперь запрещается и предоставлять услуги для таких проектов. При этом если ограничения ЕС касаются всего российского нефтегазового сектора, то США указали конкретных получателей: "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", «Лукойл» и "Сургутнефтегаз".