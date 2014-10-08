Fitch дает более оптимистичные прогнозы по экономике Украины, чем НБУ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2014 года до 6,5% и ожидает нулевого роста экономики страны в 2015 и 2016 годах на фоне политической нестабильности. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Fitch ожидает падения ВВП Украины как минимум на 6,5% в 2014 году и оценивает возможный рост экономики в 2015 году и в 2016 году на нулевом уровне на фоне политической нестабильности», - говорится в сообщении.

Также Fitch ожидает, что общеэкономические тенденции окажут значительное влияние на развитие крупнейших городов страны, в особенности Киева, рейтинг которого ранее был снижен до преддефолтного уровня «СС».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП страны по итогам текущего года на 8,3%.

Ранее Fitch Ratings уже прогнозировало спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.

В свою очередь ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил озвученный в июле прогноз падения экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 6,5%. Также Фонд спрогнозировал восстановление экономики в 2015 году и ее рост на 1%.

В то же время Всемирный банк в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падения ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году.

Согласно материалам Всемирного банка, представленным в ходе презентации, возобновление роста экономики Украины ожидается во второй половине 2015 года, и уже в 2016 году ВВП страны вырастет на 3,5%, в 2017 году - на 4%.