Курченко нанес ущерб государству на 5 миллиардов гривень - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства от 11.03.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.

По материалам СБУ относительно противоправной деятельности председателя наблюдательного совета финансово-промышленной группы "ВЕТЭК" Курченко Генпрокуратурой Украины расследуется ряд уголовных производств.

В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень.

Созданная из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственная группа формирует доказательную базу относительно противоправных поставок аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости; противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры; заключение фиктивных соглашений с ООО "Газ Украина 2020" на поставки нефтепродуктов; присвоение средств рефинансирования Национального банка Украины и т.п.

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В рамках работы по делу допрошено около 550 человек, проведено более 100 обысков, наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд грн, проведены аресты 4 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Объявлено 11 подозрений в совершенных преступлений и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, в том числе заместителю председателя НБУ Приходько Б.В., бывшему заместителю председателя Харьковской ОГА Дулубу В.Г. и бывшему заместителю Киевской ОГА Максименко В.М., отмечается в сообщении.

Основному фигуранту дела - Курченко - объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительными органами принимаются меры по задержанию Курченко, который находится в международном розыске. По имеющимся данным, он скрывается в России, где в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации.

В ближайшее время будут допрошены свидетели и подозреваемые, которые проходят по материалам дела, осуществлен временный доступ к документам и вещам, проведен ряд обысков, наложены аресты на имущество и средства основных фигурантов производства с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству их действиями. Материалы по выделенным эпизодам уголовного производства с утвержденными обвинительными актами будут направлены в суд, отметили в СБУ.