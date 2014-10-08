Россия за три дня потратила на поддержку рубля $1,75 миллиардов

Центральный банк России тратит миллиарды долларов за считанные дни, чтобы сдержать падение рубля на международном валютном рынке.

"За последние три дня работы биржи он потратил 1,75 миллиардов долларов. Это самые большие валютные интервенции с середины марта", - сообщает ZN.UA со ссылкой на Wall Street Journal.

Цены на нефть сильно упали и ударили по российской экономике, а санкции Запада из-за вторжения России в Украину закрыли для Москвы доступ к кредитам за рубежом.

Издание пишет, что вчера рубль упал до рекордной отметки 44,65 к валютной корзине евро и доллара. Эксперт ING Group Павел Демщик говорит, что российским компаниям нужна твердая валюта, поскольку из-за закрытия доступа к мировым кредитным рынкам им приходится покупать валюту на российском рынке.

В это же время, рубль продолжает падать, а инфляция растет еще и из-за решения Кремля запретить импорт из стран ЕС, США и всех, кто ввел против России санкции за вторжение в Украину.

Агентство Moody's прогнозирует, что на российский бизнес надвигается кредитный кризис из-за санкций.