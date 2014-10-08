Гривня на межбанке потеряла 6 копеек
12:37, 08 октября 2014Финансы
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Котировки гривни на межбанке к середине торгов понизились до 13,17 за доллар
Котировки гривни по отношению к евро понизились до 16,4900/16,6811 / Фото УНИАН
В среду, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 12,9833/13,1700 грн/долл. против 12,9600/13,1100 грн/долл. на открытии торгов.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,4900/16,6811 грн/евро против 16,3801/16,5671 грн/евро на открытии торгов.
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По отношению к российскому рублю котировки гривни к середине торгов понизились до 0,3248/0,3295 грн/рубль против 0,3239/0,3278 грн/рубль на открытии торгов.
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