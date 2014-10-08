Яценюк будет просить у МВФ и Всемирного банка больше денег

Правительство Украины предлагает адаптировать программы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями - ключевыми кредиторами Украины - Международным валютным фондом и Всемирным банком - к текущим экономическим и политическим реалиям, а также привлечь как можно больше ресурсов для финансирования экономического развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня делегация во главе с председателем НБУ (Валерией Гонтаревой - УНИАН) и министром финансов Украины (Александром Шлапаком - УНИАН) отправляется в Вашингтон для проведения переговоров с МВФ и Всемирным банком и для встреч с инвесторами, – сказал Яценюк. - В рамках наших консультаций ставится несколько задач. Первая - адаптировать нашу программу с международными финансовыми организациями к текущим реалиям. И вторая задача – максимально привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы Украина начала экономически развиваться и чтобы пережить этот крайне сложный период».

Яценюк также отметил, что частично эта задача уже выполняется. «Отдельно хочу отметить решение ЕБРР, когда нам по самой упрощенной процедуре предложено рассматривать проекты по Украине и принимать решения о финансировании этих проектов, в том числе о финансировании закупки природного газа», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с начала мая правительство уже привлекло в рамках сотрудничества с МВФ порядка 4,5 млрд долл. кредитных средств по общей двухгодичной программе сотрудничества с МВФ в объеме 17 млрд долл. По линии Всемирного банка в Украину уже поступило около 1,25 млрд долл.