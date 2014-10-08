Сына Пшонки обвиняют в нанесении убытков государству на 22 млн гривень

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, Служба безопасности Украины расследует ряд уголовных производств, открытых по фактам организации бывшими высокопоставленными должностными лицами, приближенными к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, противоправных механизмов разворовывания государственного имущества и средств и получения противоправной выгоды в особо крупных размерах.

Пресс-центр отмечает, что 20 августа 2014 года по материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой, «который, действуя вопреки интересам службы и по предварительному сговору со своим сыном - народным депутатом Украины Пшонкой А.В. и другими служебными лицами органов прокуратуры, с целью получения неправомерной выгоды как для себя, так и для «подконтрольных» юридических лиц, организовал прикрытие от контролирующих и правоохранительных органов незаконного строительства (без каких-либо правоустанавливающих документов) группой компаний «УКОГРУП» жилых и нежилых объектов в г. Киеве, что повлекло тяжкие последствия, по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".

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Как отмечается в сообщении, в начатом 25 июля 2014 года Главным следственным управлением СБУ уголовном производстве по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины «формируется доказательная база о причастности народного депутата Украины Пшонки А.В. к незаконному отчуждению служебными лицами ПАО «Киивпроект» части нежилых помещений целостного имущественного комплекса по заниженной стоимости, что привело к нанесению ущерба государству на сумму 22,5 млн. грн.».

Кроме того, следователями СБУ открыто уголовное производство от 14 апреля 2014 года по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины «о выявлении противоправного механизма регистрации разрешительных документов в сфере строительства через сеть Бек-офисов, внедренного в 2013 г. бывшим председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Рыбаком А.В. и начальником инспекции в городе Киеве Кучером С.Н. с целью получения противоправной выгоды в сумме свыше 50 млн. долларов США».

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