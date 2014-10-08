Кабмин выделил регионам более 7 миллиардов на погашение коммунальных долгов

Правительство выделило 7,3 млрд грн местным бюджетам на погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседании Кабинета министров.

"Мы с сегодняшнего дня начинаем беспрецедентное погашение долгов за потребленные энергоносители по всей территории Украины. 7,3 млрд грн бюджет выделяет местным бюджетам на погашение их задолженности за жилищно-коммунальные услуги... С сегодняшнего дня мы погашаем долговые обязательства городов, районов, сел за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за природный газ", - сказал он.

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