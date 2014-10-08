Банкиры предлагают выкупить проблемные кредиты в Крыму и на Донбассе

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» предлагает создать компанию по управлению активами, которая на равных прозрачных условиях выкупит проблемную задолженность коммерческих банков в Крыму, Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, УКБС предлагает создать компанию по управлению активами с привлечением частного и государственного капитала, которая выкупит проблемные долги у банков на указанных территориях, либо провести такой выкуп через факторинговые компании и таким образом очистить балансы банков.

«Также необходимо предоставить банкам право самостоятельно определять классификацию активов, размещенных в Крыму, Луганской и Донецкой областях, с учетом способности заемщиков обслуживать долг, возможности добровольного погашения долга, и формировать резервы по таким активам, исходя из их обеспечения», - считает гендиректор ассоциации Галина Олифер.

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Кроме того, по мнению экспертов УКБС, сегодня заемщики из восточных регионов, платежеспособность которых ухудшилась в силу форс-мажорных обстоятельств, фактически лишаются государственной поддержки по льготному жилищному кредитованию через Государственное ипотечное учреждение. Для недопущения еще большего ухудшения платежеспособности заемщиков, проживающих или переехавших из зоны АТО, ассоциация предлагает разработать механизм реструктуризации таких кредитов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

С 24 июля регулятор ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.