Экономический рост в России из-за санкций остановился - S&P

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s ожидает, что влияние взаимных санкций Запада и России на фоне растущей неопределенности в отношении ведения бизнеса будет оказывать негативное влияние на экономику РФ до конца года.

«В 1-м полугодии 2014 года экономический рост в России практически остановился, и Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s ожидает, что влияние взаимных санкций Запада и России на фоне растущей неопределенности в отношении ведения бизнеса будет оказывать негативное влияние до конца года», - говорится в аналитической статье S&P «Риск продолжительной стагнации в России возрастает», текстом которой располагает УНИАН.

По оценкам агентства, международные санкции и ответные санкции со стороны России оказывают негативное влияние на экономику РФ в результате ограничений доступа к финансовым рынкам и увеличения стоимости финансирования для российских заемщиков, а также неопределенности условий ведения бизнеса, которые негативно сказываются на инвестициях.

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Кроме того, среди основных негативных факторов для экономики РФ - резкое сокращение предложения продуктов питания, обусловленное введенным Россией запретом на импорт сельскохозяйственной продукции, и возобновившееся обесценение рубля, приведшее к росту инфляции и снижению покупательной способности населения.

«Мы ожидаем, что эти факторы окажут дополнительное негативное влияние на прогноз развития российской экономики, темпы роста которой замедлились еще до начала кризиса. Мы не прогнозируем более значительного влияния санкций на российскую экономику в ближайшее время, но полагаем, что в среднесрочной перспективе последствия кризиса будут существенными», — считают в S&P.

По оценкам агентства, в 1-м полугодии 2014 года рост ВВП РФ практически остановился, и среднегодовые темпы роста составят около 0,3% по итогам 2014 и 1,1% в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС и США применили к России ряд санкций, включая ограничения доступа к рынкам капитала для ряда крупнейших компаний и банков РФ.

Свой пакет санкций разработала и Украина. Правительство в ближайшее время передаст на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении физических и юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.