Европарламент без проблем поддержит торговые преференции для Украины

Докладчик по вопросам торговый отношений Украины с Європейским Союзом, депутат Европейского парламента Габриэлиус Ландсбергис (Литва) убежден, что ЕП "без проблем" проголосует резолюцию о продлении Европейским Союзом Украине торговых преференций.

"Мы не ожидаем больших проблем с голосованием. 20 октября у нас состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам международной торговли и сразу после него, в четверг (23 октября), состоится голосование на пленарном заседании. Большинство у нас есть", - сказал Ландсбергис в среду в интервью собственному корреспонденту УНИАН.

Говоря о том, что на прошлом заседании небольшой группой радикальных депутатов было заблокировано предложение рассмотреть этот вопрос по быстрой процедуре, парламентарий выразил сожаление по поводу того, что в ЕП таки есть небольшая группа недружественных к Украине политиков. "Но большинство в ЕП поддерживает Украину", - подчеркнул он.

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Кроме того, представитель европейского комиссара по вопросам торговли Войтек Талко пояснил, что даже в ситуации, когда решение не пройдет через все формальные процедуры, это никак не скажется на украинских товаропроизводителях, поставляющих продукцию в ЕС.

"Мы исходим из того, что все будет принято вовремя. В случае, если нет, то все расходы украинских товаропроизводителей будут компенсированы. Если решение вступит в силу в декабре, то будут компенсированы расходы с ноября по декабрь, если решение вступит в силу в январе - то с ноября по январь и так далее", - разъяснил он ситуацию.