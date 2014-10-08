Гривня на межбанке сегодня снизилась до 13,18 за доллар

В среду, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9800/13,1800 против 12,9833/13,1700 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,4222/16,6740 против 16,4900/16,6811 на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3245/0,3297 против 0,3248/0,3295 на 12:00.