На Донбассе прекратили работать почти 40 тысяч малых и средних предприятий - ООН

На Донбассе в результате боевых действий почти 40 тысяч малых и средних предприятий прекратили деятельность.

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине, опубликованном сегодня, 8 октября.

«В течение почти полугода жители районов, которые пострадали в результате вооруженного конфликта, были лишены своих основных прав на образование, на достаточное здравоохранение, жилье и возможностей, чтобы заработать себе на жизнь», - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Читайте такжеНевосполнимые потери угля на Донбассе составляют 300 тысяч тонн в месяц«Почти 40 тысяч малых и средних предприятий в Донецкой и Луганской областях прекратили деятельность в результате боевых действий, из-за чего тысячи людей остались без доходов», - подчеркнул он.