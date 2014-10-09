Евро в России поднялся уже до 51 рубля

Курс евро на Московской бирже 8 октября составил 51 рубль, сообщает Газета.Ru.

По состоянию на 22.16 мск 8 октября доллар вырос на 16 копеек и составил 40,07 рубля.

Стоимость бивалютной корзины возросла до ключевой отметки в 45 рублей. В настоящее время ее стоимость составляет 44,98 рубля.

Читайте такжеМинистр экономики РФ: Россия не может себе позволить новые санкции против Запада

Как сообщал УНИАН, российский рубль за последнее время обновил все исторические минимумы. На курс рубля крайне негативно повлияли западные санкции, введенные против Москвы из-за ее агрессии в Украине. Кроме того, не способствует росту российской валюты и падение цен на нефть ниже 90 долларов за баррель, так как бюджет России очень зависим от энергетических доходов.

Помимо этого, доллар сам по себе в последнее время заметно укрепился на мировом рынке.