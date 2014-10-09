НБУ смягчил требования к отчетности банков по валютным операциям

Национальный банк Украины смягчил требования к отчетности банков по валютным операциям, повысив порог существенности ошибки в отчете для ее квалификации как искажения отчетности в 6 раз - до 150 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины от 7 октября №637, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно постановлению, искажением отчетности о валютных операциях в том числе является изменение размера показателя отчета на 5% и более, но не менее эквивалента 150 тыс. грн, в то время как ранее этот показатель составлял 25 тыс. грн.

Этим же постановлением Нацбанк расширил перечень оснований для проведения внеплановых проверок, добавив «результаты анализа полученной Национальным банком информации о нарушении валютного законодательства».

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Постановление вступает в силу на следующий день после публикации, то есть с 10 октября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9% Для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор установил ряд ограничений, включая повышение нормы обязательной продажи валютной выручки до 75% и ограничения максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки.

Также руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.