Украина покупает норвежский газ дешевле, чем Польша российский - газета

Украина покупает норвежский газ приблизительно на 15% дешевле, чем ее крупнейший западный сосед Польша, приобретающий "голубое топливо" по прямому контракту с российским "Газпромом".

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, сравнивая опубликованные украинской газетой "Зеркало недели" данные о цене, которую платит "Нафтогаз" по реализуемому с начала октября контракту с норвежской Statoil, с ценами для польской национальной газовой компании.

"За тысячу кубометров сырья Украина платит около 340 долл. "Газпром" за такое же количество хочет от "Нафтогаза" 385 долл. По данным наших источников, польская PGNIG платит сейчас около 400 долл., то есть на 1/6 больше, чем "Нафтогаз" своим норвежским партнерам", - написала GW.

Газета также опубликовала данные о средней цене газа на европейских биржах в Западной Европе, которые колеблются от 291 до 361 долл. за тысячу кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Statoil стал второй компанией, у которой Украина начала покупать газ, поставляемый стране из Европейского Союза, после немецкого RWE Supply&Trading, который начал такие поставки еще в конце 2012 года.

Украина за счет поставок газа из Евросоюза пытается компенсировать его дефицит, вызванный полным прекращением поставок российского топлива с июня текущего года из-за спора о цене и размере долга за ранее поставленное топливо. Ранее представители украинских властей заявляли, что газ из Европы обходиться на 100 долларов дешевле, чем предлагает "Газпром", который со 2 квартала этого года поднял цену почти вдвое - до около 485 долл. за тысячу кубометров.

Украина подписала договор с норвежской нефтегазодобывающей компанией Statoil на поставки природного газа и с 1 октября начала получать его через газопроводы Словакии.