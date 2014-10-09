Эксперт: инициативы Кабмина по расширению базы налогообложения касаются самых бедных украинцев

Речь идет о введении налога на дома и квартиры и о росте акцизного налога на самые дешевые сигареты без фильтра до уровня фильтровой группы.

В частности, правительство предлагает местным властям установить налог на недвижимость на уровне 2% от минимальной заработной платы (сейчас - 24,36 грн за 1 кв. м). Таким образом, владелец скромной «однушки» площадью 40 кв. м должен будет ежегодно оплачивать в Госбюджет налог почти в 975 грн.

Кроме того, предложено более, чем в два раза (с 101,7 грн до 227,33 грн за 1 тыс шт.), повысить специфическую ставку акцизного налога на сигареты без фильтра. Также планируется значительно увеличить и минимальную сумму акциза за 1 тыс. шт. сигарет бесфильтровой группы (минимальное акцизное обязательство) – с 133,35 грн до 304,11 грн. При этом от идеи увеличить налоговую нагрузку на производителей сигарет с фильтром, потребителями которых являются обеспеченные слои населения, правительство отказалось. В результате, розничная цена на легальные сигареты без фильтра вырастет до 9-10 грн и практически сравняется с ценой наиболее дешевых фильтровых табачных изделий. В дальнейшем предполагается, что уже через 10 лет цены на украинском рынке сравняются с европейскими (т.е. достигнут EUR3-5 за пачку). Эксперты опасаются, что подобный уровень цен даже в десятилетней перспективе не будет обеспечен ростом доходов граждан, что приведет к увеличению доли контрабандных и контрафактных сигарет.

По словам украинского политолога и политика, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, «правительство опасается, что не сможет обеспечить аккумуляции доходов в госбюджет. Кабмин пошел по самому «простому» пути - легче всего обложить низкооплачиваемые социально незащищенные слои населения. Они не смогут ни уйти от уплаты налогов, ни оптимизировать их уплату». Политолог прогнозирует, что на первом этапе усиления налогового давления граждане будут законопослушно платить налоги, но со временем социальное недовольство начнет нарастать. «Никто не думает о будущем, все живут сегодняшним днем, единственное, что радует, что в Украине, традиционно, любые реформы, как хорошие, так и абсурдные, никогда не доводились до конца», - резюмирует Вадим Карасев.