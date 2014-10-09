Гривня на открытии межбанка осталась на 13,18 за доллар

В четверг, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне закрытия торгов 8 октября - 12,9800/13,1800 грн/долл.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии установились на уровне 16,5650/16,8203 грн/евро против 16,4222/16,6740 грн/евро на закрытии торгов 8 октября.

Читайте такжеНБУ смягчил требования к отчетности банков по валютным операциям

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне до 0,3248/0,3300 грн/рубль против 0,3245/0,3297 грн/рубль на закрытии торгов 8 октября.