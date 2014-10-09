У Фонда гарантирования есть 11 млрд гривень на выплаты вкладчикам проблемных банков

Средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 8 октября составляют 11,061 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда.

Напомним, министр финансов Александр Шлапак в ходе выступления в Верховной Раде 7 октября заявил об отсутствии средств на счетах Фонда.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с постановление Кабинета министров Фонд получит кредит в размере 10,1 млрд грн.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября количество участников Фонда составляет 166 банков.

Как сообщал УНИАН, средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 22 сентября составляли 6,5 млрд грн благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства. Нацбанк кредитовал Фонд гарантирования вкладов физлиц на 4,8 млрд грн и намерен предоставить еще около 6 млрд грн кредитных средств.

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С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 22 банка, включая «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».