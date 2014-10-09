Нацбанк не будет привязывать к уровню инфляции кредиты для Фонда гарантирования

Национальный банк Украины зафиксировал стоимость своих кредитов для Фонда гарантирования вкладов физических лиц на уровне учетной ставки.

Об этой говорится в постановлении Национального банка Украины от 8 октября №643, опубликованном на сайте регулятора.

«Процентная ставка по кредиту Фонда устанавливается на уровне учетной ставки Национального банка и в течение действия кредитного договора не подлежит корректировке», - говорится в документе.

Ранее кредит Фонду предоставлялся по цене на уровне индекса инфляции, но не ниже учетной ставки Нацбанка, и в течение действия кредитного договора процентная ставка корректировалась путем заключения допсоглашений.

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Напомним, с 30 сентября Нацбанк смягчил требования к Фонду гарантирования, снизив норму необходимого покрытия кредитов Фонда обеспечением до суммы самого кредита и процентов за три месяца его пользования.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк кредитовал Фонд гарантирования вкладов физлиц на 4,8 млрд грн и намерен предоставить еще около 6 млрд грн кредитных средств.

С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 22 банка, включая «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».