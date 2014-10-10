Один из вариантов выгодного вложения денег

Для тех, кто сегодня ищет варианты выгодного вложения денег, есть способ, который принято называть пассивным заработком – Форекс-инвестирование.

Вложение средств в валютный рынок Форекс имеет ряд преимуществ перед остальными вариантами инвестиций:

- отсутствие специальных знаний и личной занятости инвестора (инвестирование происходит по системе доверительного управления, когда средствами инвестора управляет опытный трейдер)

- низкий входной порог (стартовать на Форексе можно с суммы в 100-200$)

- быстрый и высокий доход (прибыль можно снимать еженедельно, а размер дохода достигает 60-120% в год)

- возможность получать максимальную прибыль при минимальных рисках

- возможность инвестировать средства в уже готовые инвестиционные портфели (Индексы), состоящие из самых успешных ПАММ-счетов

Что касается Индексов, то такой высокодоходный инструмент предлагает своим клиентам лидер рынка, международная компания Форекс Тренд. Продукт, который в своё время был не только инновационным, но и по-настоящему революционным, специалисты Форекс Тренд разработали и внедрили для повышения комфорта и доходности клиентов компании. Любой инвестор может в одночасье купить (инвестировать средства) сразу готовый инвестиционный портфель – Индекс.

Вложение денег в Индекс происходит «в один клик». Выбрав оптимальный для себя Индекс инвестор единоразово перечисляет определённую сумму средств, которая внутри Индекса распределяется автоматически, без участия самого инвестора. Теперь отпала необходимость инвестировать в каждый отдельный ПАММ-счёт, - достаточно один раз перечислить деньги, а система сама распределит их между входящими в Индекс ПАММ-счетами.

Кроме того, при инвестировании в Индекс, перед инвестором открываются широкие возможности вложения средств в те ПАММ-счета, в которые при самостоятельном инвестировании дорога многим заказана из-за высокого входного порога. Допустим, сам по себе некий ПАММ-счёт требует от инвестора наличия суммы, например, в 10 000$. НО, если этот же самый ПАММ-счёт входит в состав Индекса, то инвестору будет достаточно всё тех же 100-200$. Такой себе законный способ обойти закон.

Инвестировать в Индексы удобно и выгодно. Удобно, потому что инвестор существенно экономит собственное время на формирование инвестпортфеля. Выгодно, потому что в состав Индекса входят самые прибыльные ПАММ-счета, гарантируя хозяину всегда только лишь положительную динамику.

В лёгком и безопасном заработке на Форексе убедилось и такое авторитетное издание, как Форбс.

Этот журнал при поддержке Форекс Тренд проводит конкурс управляющих ПАММ-счетами, распределив между ними 100 000$. 24 ПАММ-счёта были объединены в 16 Индексов. Результат спецпроекса на Форсб по итогам 3-х месяцев составил +16%

По сему видно, что Форекс-инвестирование на сегодня является единственной высокодоходной альтернативой существующим способам вложения средств. Если вы переживаете за сохранность своих денег и стремитесь приумножить капитал, то Форекс-инвестирование может быть вам кстати. Надёжность инвестиций, высокие доходы, личный комфорт инвестора – весомые аргументы в пользу ПАММ-инвестиций.