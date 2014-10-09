НБУ будет проверять наличие в кассах банков проданной на аукционах валюты

Национальный банк Украины будет контролировать наличие валюты в кассах банков, участвующих в валютных аукционах, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на итоги очередного совещания руководства НБУ с банкирами.

Нацбанк напомнил, что на текущей неделе будут проведены два валютных аукциона 9 и 10 октября.

"Мы проанализировали недостатки предыдущего валютного аукциона и на этой неделе проведем два отдельных аукциона: для обеспечения клиентских заявок и для подкрепления касс банков иностранной валютой", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы правления Александра Писарука.

9 октября регулятор планирует провести валютный аукцион для удовлетворения заявок банков по покупке иностранной валюты под потребности клиентов на сумму 100 млн долл. 10 октября будет проведен аукцион для удовлетворения заявок банков по покупке иностранной валюты под потребности касс банков на сумму 200 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева 6 октября не смогла купить валюту в отделении «Сбербанка России».

В рамках установленных ограничений банки не могут продавать клиентам валюту на сумму более 3 тыс. грн (около 200 долл.) в одни руки, однако обязаны продавать населению валюту, купленную для этих целей на аукционах НБУ.

На последнем аукционе НБУ 2 октября продал банкам для пополнения касс 60 млн долл.