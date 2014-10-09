Банкиры просят Нацбанк помимо долларов продавать на аукционах евро

Руководители крупнейших банков предложили Национальному банку Украины расширить перечень валют на аукционах за счет операций с евро.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги очередного совещания регулятора с руководителями крупнейших банков.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Нацбанк возобновил практику проведения валютных аукционов, впервые с 2010 года, на которых продает банкам доллары США за гривни. Аукционы проходят по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк проведет 9 и 10 октября аукционы по продаже иностранной валюты за гривни на 300 млн долл., в том числе 9 октября для поддержки касс банков до 100 млн долл. и 10 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.