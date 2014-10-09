Еврокомиссар уверен, что ЕС в октябре продолжит торговые преференции для Украины

Европейский комиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт убежден, что Европейский парламент и Совет ЕС договорятся еще в октябре о продлении торговых преференций ЕС для Украины.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает Европейская комиссия.

"Законодательная процедура продвигается вперед, и есть сильные политические признаки относительно того, что парламент и Совет ЕС договорятся о продлении автономных торговых преференций в октябре 2014 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи комиссар подтвердил приверженность работать на основании совместного заявления от 12 сентября, которое является "составной частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине, уважения территориальной целостности страны и ее права решать свою судьбу".

Читайте такжеЕвропарламент без проблем поддержит торговые преференции для Украины

Как известно, было принято решение о продлении ЕС в одностороннем порядке автономных торговых мер, которые должны вступить в силу 1 ноября этого года, и отложить временное применение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.