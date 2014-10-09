У Яценюка прогнозируют инфляцию почти 20%

«По последним статистическим данным: ВВП во II квартале по сравнению с соответствующим периодом 2013 года сократился на 4,6%, производство в промышленности за 8 месяцев текущего года снизилось на 7,8%, единственный вид деятельности, который демонстрирует положительную динамику - это сельское хозяйство - рост на 6%. Уже получили статистические данные по инфляции за сентябрь - показатели достаточно высоки и это связано с очередным всплеском девальвации в августе», - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Максима Дуду.

Министерство напомнило, что в конце августа правительство одобрило официальный прогноз на 2015 год. При этом, было принято два сценария и еще один - альтернативный. Первый сценарий предусматривал рост ВВП на 0,3%, второй на 2%. Заместитель директора департамента акцентировал внимание, что при составлении и согласовании этого прогноза с министерствами были определенные предпосылки, позволяющие оценивать перспективы 2015 года более оптимистично. Прежде всего, это прекращение активной фазы конфликта на востоке страны.

«Мы в свой прогноз закладывали, что можем ожидать роста ВВП в случае окончания военного конфликта, поскольку это важнейший фактор, что сейчас существенно влияет на экономику страны», - отметил Дуда.

Читайте такжеПродукты перестанут дорожать, если гривня укрепится на 12-13 за доллар – эксперты

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом 2014 года ускорилась до 2,9% с 0,8%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем. В годовом выражении (против сентября 2013 года) инфляция ускорилась до 17,5% с 14,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в сентябре ускорилась до 16,2% с 12,9%, зафиксированных месяцем ранее.

МВФ прогнозирует уровень инфляции в 11,4% по итогам 2014 года и 14% по итогам 2015 года.